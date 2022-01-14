Во Дворце бракосочетания Тверской области 20, 21 и 22 февраля смогут вступить в брак все желающие, кто подаст заявление на эти даты

Во Дворце бракосочетания Тверской области пары Верхневолжья смогут заключить брак 20, 21 и 22 февраля 2022 года. Решение принято с учётом востребованности «красивых» дат у молодожёнов, несмотря на то, что обычно в воскресенье и понедельник государственная регистрация брака не проводится.

На дату 22.02.2022 уже подано 30 заявлений. Эти пары будут зарегистрированы до 17.00. Возможность подачи заявления на регистрацию брака в этот день на портале Госуслуг продлена. То есть все желающие связать себя узами брака именно 22 февраля ещё могут успеть подать заявление – Дворец бракосочетания Тверской области планирует работать до 20.00. При наличии большего количества желающих – время работы обязательно будет увеличено.

Интервалы времени для государственной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания Тверской области на 20 и 21 февраля 2022 года также открыты.

Дворец бракосочетания Тверской области был открыт в Твери 10 сентября 2021 года при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», - подчеркнул тогда глава региона.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, которые для жителей Тверской области являются примером прочного семейного союза, любви друг к другу.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания расположено четыре зала для торжеств - в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном – чествования юбиляров семейной жизни, торжественные регистрации новорождённых.

Всего во Дворце создано 27 кабинетов для предоставления государственных услуг. Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. Осуществлена цифровизации – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области