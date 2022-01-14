Фонд содействия предпринимательству Тверской области выдал рекордное количество займов в 2021 году

В 2021 году Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 млн рублей, поручительства - на 534 млн рублей. Это рекордные суммы за все годы работы Фонда. При этом среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.

Предприниматели активно развивают свой бизнес с помощью заёмных денег. Это позволяет быстрее наращивать мощности и расширять рынки сбыта.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С прошлого года Фонд предоставляет займы самозанятым. Сейчас ставка составляет всего 1% годовых.

Эльвира Басова с помощью заёма приобрела программное обеспечение, которое позволило ей открыть новое направление в бизнесе: помимо консультаций по налогам и сборам она теперь консультирует и по вопросам экологии на строящихся и действующих предприятиях.

«Я сама работаю в банковской сфере и могу точно сказать, что получить кредит в банке начинающим предпринимателям гораздо сложнее, чем в Фонде. Здесь и сотрудники помогают, и всё проходит очень быстро: днём я подала заявку, вечером мне уже прислали документы, через два дня деньги были на счету», - рассказала Эльвира Басова.

Также сейчас снижены ставки по займам для начинающих предпринимателей, чей бизнес создан не более одного года назад. Ставка составляет 2% годовых.

Узнать подробнее обо всех возможностях по льготному кредитованию и оставить заявку можно на сайте fondtver.ru или по телефону (4822) 78-78-58.

Пресс-служба Правительства Тверской области