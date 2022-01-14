Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 971 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 129 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 612 331 человек, в том числе за сутки – 2055 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 480 113, в том числе за последние сутки их проведено 4161.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 101 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 714
Конаковский район 7667
Ржев 5696
Калининский район 4594
Вышневолоцкий городской округ 3962
Торжок 3481
Кимры 2910
Бежецкий район 2382
Кашинский городской округ 2340
Бологовский район 2319
Осташковский городской округ 2105
Старицкий район 2099
Калязинский район 2018
Лихославльский район 1940
Нелидовский городской округ 1738
Максатихинский район 1495
Торопецкий район 1377
Западнодвинский муниципальный округ 1345
Оленинский муниципальный округ 1179
Рамешковский район 1165
Кувшиновский район 1138
Весьегонский муниципальный округ 1129
Торжокский район 1132
Зубцовский район 994
Андреапольский муниципальный округ 918
Селижаровский муниципальный округ 863
Ржевский район 856
Спировский район 796
Кесовогорский район 673
Краснохолмский муниципальный округ 666
Пеновский муниципальный округ 625
Сонковский район 614
ЗАТО Озёрный 601
Кимрский район 564
Бельский район 518
Сандовский муниципальный округ 510
Фировский район 497
Молоковский район 284
Лесной муниципальный округ 280
Жарковский район 280
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области