Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 971 заразившийся излечился от инфекции, за сутки – 129 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 612 331 человек, в том числе за сутки – 2055 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 480 113, в том числе за последние сутки их проведено 4161.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 101 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 714

Конаковский район 7667

Ржев 5696

Калининский район 4594

Вышневолоцкий городской округ 3962

Торжок 3481

Кимры 2910

Бежецкий район 2382

Кашинский городской округ 2340

Бологовский район 2319

Осташковский городской округ 2105

Старицкий район 2099

Калязинский район 2018

Лихославльский район 1940

Нелидовский городской округ 1738

Максатихинский район 1495

Торопецкий район 1377

Западнодвинский муниципальный округ 1345

Оленинский муниципальный округ 1179

Рамешковский район 1165

Кувшиновский район 1138

Весьегонский муниципальный округ 1129

Торжокский район 1132

Зубцовский район 994

Андреапольский муниципальный округ 918

Селижаровский муниципальный округ 863

Ржевский район 856

Спировский район 796

Кесовогорский район 673

Краснохолмский муниципальный округ 666

Пеновский муниципальный округ 625

Сонковский район 614

ЗАТО Озёрный 601

Кимрский район 564

Бельский район 518

Сандовский муниципальный округ 510

Фировский район 497

Молоковский район 284

Лесной муниципальный округ 280

Жарковский район 280

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области