В Тверской области пройдёт областная молодежная патриотическая акция «Блокадная ласточка»

В Тверской области с 18 по 27 января пройдет региональная молодежная патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это историческое событие произошло 27 января 1944 года.

Блокадная ласточка – это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады».

Блокадница Ольга Берггольц писала в то время: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».

В акции примут участие школьники, студенты, добровольческие объединения, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть уличная акция с распространением листовок и значка «Блокадной ласточки» с предложением написать добрую весть, тематическое мероприятие с использованием предоставляемых наглядных материалов, собственных наработок. Возможен и онлайн-формат. Участники заполняют и выкладывают прилагаемый макет «Добрая весть» в социальные сети. Можно сопроводить публикации с фотографиями и другими материалами по теме.

Обязательным условием участия в акции является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом #БлокаднаяЛасточка69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссийские хэштеги.

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области

В Тверской области с 18 по 27 января пройдет региональная молодежная патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это историческое событие произошло 27 января 1944 года.

Блокадная ласточка – это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады».

Блокадница Ольга Берггольц писала в то время: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».

В акции примут участие школьники, студенты, добровольческие объединения, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть уличная акция с распространением листовок и значка «Блокадной ласточки» с предложением написать добрую весть, тематическое мероприятие с использованием предоставляемых наглядных материалов, собственных наработок. Возможен и онлайн-формат. Участники заполняют и выкладывают прилагаемый макет «Добрая весть» в социальные сети. Можно сопроводить публикации с фотографиями и другими материалами по теме.

Обязательным условием участия в акции является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом #БлокаднаяЛасточка69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссийские хэштеги.

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области