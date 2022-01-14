В 2021 году в Тверской области вручено 9347 подарков для новорожденных

Семьи Верхневолжья в 2021 году получили 9347 подарков для новорожденных. Эта мера поддержки введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего за этот период подарки получили семьи, в которых на свет появились 21 737 малышей.

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Игорь Руденя.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Подарочный набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований. В середине декабря 2021 года завершился очередной опрос для совершенствования состава комплекта. Он проводился на информационном портале Тверской области «Семейный помощник». В настоящее время прорабатывается вопрос по обновлению состава подарочного набора, исходя из мнения жителей региона.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, также подарочные наборы можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства.

В Тверской области улучшение демографической ситуации определено Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом.

Родителям Верхневолжья предоставляется ряд федеральных и региональных мер. Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей. Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога, дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2022 года форму школьникам из многодетных семей Тверской области будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы. Также с этого года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Кроме того, в Верхневолжье будет расширен сам статус «многодетная семья». Теперь в нее будут включаться дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных организациях в очной форме.

Пресс-служба Правительства Тверской области