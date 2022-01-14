12 января – День работника прокуратуры РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой – 300-летием российской прокуратуры!

История ведомства создавалась многими поколениями профессионалов, лучшими юристами страны, которые всегда верой и правдой служили Отечеству и своему народу, надежно стояли на страже Закона. В любые исторические эпохи тверские прокуроры руководствовались в работе интересами Российского государства, проявляли принципиальность в решении важнейших для нашего региона и его жителей вопросов. Сегодня прокуратура Тверской области обеспечивает надзорное сопровождение реализации национальных проектов, вносит важный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области за успешное решение служебных задач, за ответственность и верность традициям ведомства.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью выполнять служебный долг, укреплять традиции российской прокуратуры. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо России и Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником и 300-летием со дня образования прокуратуры России!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры Конаковского района служат высококвалифицированные специалисты, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению. Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и законности. Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

12 января российская прокуратура отметила юбилейную дату - 300-летие своего ведомства. В этот день наши корреспонденты побывали в Конаковской межрайонной прокуратуре, где сотрудников с профессиональным праздником поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский и помощник главы Видади Тахмезов.

Как отметил Олег Владимирович в своём поздравлении, во все времена, как и сейчас, у работников прокуратуры особо важная миссия - защищать права и интересы граждан.

- За любым законом всегда стоят люди, которые его исполняют, и главная задача органов местного самоуправления совместно с правоохранительными органами - соблюдать законы, но при этом всегда видеть человека и защищать его права. Глава района поблагодарил коллектив прокуратуры за службу на страже закона, вручил приветственный адрес и пожелал всем здоровья, поддержки родных и близких.

300 лет прокуратура в России отсчитывает с именного указа Петра Первого о реформе Сената от 12 января 1722 года. В соответствии со статьей 1 федерального закона № 2202-1 от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Конаковскую межрайонную прокуратуру с 20 сентября 2021 года приказом Генпрокурора РФ возглавляет советник юстиции Евгений Андреевич Панов.

Евгений Панов родился в 1987 году. Он окончил ТвГУ, имеет высшее юридическое образование. Службу в прокуратуре Тверской области проходит с августа 2010 года. За годы службы успел поработать помощником прокурора Андреапольского района, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, старшим помощником прокурора Калининского района, заместителем, первым заместителем прокурора Заволжского района Твери, а с апреля 2019 года занимал должность прокурора Оленинского района.

После поздравлений наш корреспондент побеседовал с Евгением Андреевичем о его непростой службе и первых впечатлениях о положении дел в соблюдении законности в Конаковском районе.

В день 300-летия российской прокуратуры корреспондент «Зари» Людмила Кикало побеседовала с конаковским межрайонным прокурором Евгением ПАНОВЫМ.

– Евгений Андреевич, вы работаете в нашем районе недавно, успели выявить его проблемные места?

- Уже удалось узнать, что район большой, есть отдалённые места за рекой Волгой, в которые трудно проехать зимой, так, например, в посёлок Первое мая на проверку в местную школу пришлось добираться через Тверь. Также близость района к Москве даёт о себе знать, в летнее время с увеличением численности населения за счёт отдыхающих растет преступность.

– Расскажите, пожалуйста, о коллективе прокуратуры района. У вас в коллективе много молодых кадров, а есть старожилы?

- Коллектив у нас небольшой, но трудоспособный, всего 15 человек. Из них 12 – оперативные работники. Много молодых кадров, есть даже ещё не аттестованные. Средний возраст – 30 с небольшим лет. Есть и старожилы, это заместитель межрайонного прокурора Татьяна Андреевна Бутримова, старшие помощники Полина Валерьевна Берзина и Валентина Сергеевна Карпова, Ольга Александровна Молчанова, главный специалист Майя Николаевна Рагимова.

– В каких сферах прокуратурой района выявлено больше всего нарушений в прошедшем году?

- Было выявлено больше всего нарушений в сфере ЖКХ, это 285 нарушений, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних граждан – 564 нарушения, а также в сфере землепользования и градостроительной деятельности. Всего в 2021 году в Конаковском районе выявлено более 2200 нарушений, вынесено 438 представлений, 361 исковое заявление направлено в суд, вынесено 210 протестов. К административной ответственности привлечены 86 лиц. По нашим материалам возбуждено четыре уголовных дела.

- Евгений Андреевич, как любите проводить свободное время?

- Если честно, свободного времени не остаётся, а если и выдастся, то провожу его с семьёй. У нас двое детей.

- По традиции можете через нашу газету поздравить всех сотрудников и ветеранов прокуратуры.

- Спасибо за предоставленную возможность. Поздравляю с праздником всех коллег и ветеранов ведомства! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан. Коллегам хочется пожелать профессионального роста, простых семейных радостей и крепкого здоровья, а ветеранам сказать большое спасибо за наработанный опыт.

Людмила Кикало.

Фото: М. Малахов.