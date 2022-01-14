13 января - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации,

издательств и полиграфических предприятий

Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати! Праздник служит данью уважения к вашему ответственному, важному труду, благодаря которому мы каждый день узнаём о самых актуальных событиях в России и во всем мире.

Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми представителями средств массовой информации, профессионалами высокого класса – теми, кто в своей работе ставит на первое место развитие нашего края и страны, благополучие людей.

Важно, что сегодня вы сохраняете и приумножаете традиции предшественников. Реализуя важные социальные проекты, рассказывая об истории, о жителях и предприятиях нашего региона, вы объединяете общество вокруг значимых целей, открываете нашу область для всего мира как край выдающихся людей, богатого культурного и духовного наследия, регион с большим потенциалом развития. Желаю вам здоровья, счастья, реализации планов и новых творческих успехов на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова. Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.

Желаем интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.