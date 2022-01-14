О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, обращения по отлову безнадзорных животных на территории Конаковского района необходимо направлять в:

ГБУ «КонаковскАЯ станциЯ по борьбе с болезнями животных» по адресу: г. Конаково, ул. Красноармейская, 38. Телефон +7 (48242) 3-21-20.

Отдел ЖКХ администрации Конаковского района.