О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

posted by admin on пт, 01/14/2022 - 08:56

В связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, обращения по отлову безнадзорных животных на территории Конаковского района необходимо направлять в:
ГБУ «КонаковскАЯ станциЯ по борьбе с болезнями животных» по адресу: г. Конаково, ул. Красноармейская, 38.  Телефон  +7 (48242) 3-21-20.
Отдел ЖКХ администрации  Конаковского района.

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