МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Собеседование по русскому языку не за горами

Родителей и учащихся 9-х классов интересует вопрос, когда и как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах, будет ли оно, как в прошлые годы, допуском к государственной итоговой аттестации?

На этот и другие вопросы мы попросили ответить заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовь Николаевну Кулиеву.

- Прежде чем ответить на ваши вопросы, хочу сказать, что итоговое собеседование по русскому языку - нелегкое испытание для учащихся. Ведь главная его задача - проверить навык устной речи учащихся, проверить умения ребят создавать монологические высказывания на разные темы, более того - проверить умения участвовать в диалоге. И это нелегко. Важно понимать, что результат прохождения собеседования - допуск учащихся к государственной итоговой аттестации.

- А когда в 2022 году состоится итоговое собеседование учащихся 9-х классов?

- Итоговое собеседование по русскому языку во всех общеобразовательных учреждениях России планируется провести 9 февраля 2022 года, и это основной срок.

- Сколько выпускников 9-х классов в этом году будут сдавать итоговое собеседование по русскому языку?

- В 2022 году в итоговом собеседовании примут участие 842 ученика 9-х классов, и это больше, чем их было в прошлом году.

- Где девятиклассники будут проходить итоговое собеседование по русскому языку: у себя в школах или в каких-то особых пунктах проведения собеседования?

- В нашем регионе согласно Порядку проведения итогового собеседования по русскому языку, утвержденному министерством образования Тверской области, итоговое собеседование будет проводиться в тех учреждениях, где обучаются наши девятиклассники. И это, как мы считаем, лучше, чем сдавать его в пунктах проведения экзаменов, как это делается при проведении основного государственного экзамена, меньше стрессов и волнений.

- А как будет оцениваться собеседование в этом году: по традиционной принятой в школах пятибалльной системе или по-другому?

- Оцениваться итоговое собеседование, как и в прошлые годы, будет не по пятибалльной системе, к чему привыкли школьники, а по системе «зачет»/«незачет». Это намного рациональнее и быстрее.

- Многих интересует, сколько времени будет длиться собеседование, одинаковое оно будет у всех учащихся или разное?

- Общее время ответа участника собеседования во всех учебных заведениях, как и в прошлые годы, примерно 15 - 16 минут (как видите, не очень длительное). В то же время для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения собеседования может быть увеличена на 30 минут, и тогда она составит 45 минут. 15 минут вполне достаточно для выполнения всех заданий. Если ученик уложился в 15 минут, ему позволят закончить выступление. Но отклонение. Как показывает практика, времени обычно уходит меньше. Многие справляются за 12 - 13 минут.

- Кто готовит материалы для собеседования: сама школа или регион, Рособрнадзор и когда они будут в школах?

- Готовит материалы не школа. Они поступят в общеобразовательные учреждения из Регионального центра обработки информации (г. Тверь) в день проведения собеседования, но не ранее 7.30. И здесь же они будут и тиражироваться.

- Как школы готовятся к проведению собеседования, как будут оборудованы кабинеты?

- Для проведения итогового собеседования в общеобразовательных учреждениях будут подготовлены более 60 аудиторий с оборудованными рабочими местами для учащихся, для экзаменаторов-собеседников (это педагоги, которые будут вести собеседование), для экспертов (это педагоги, которые оценивают ответы учащихся). В аудиториях будут установлены персональные компьютеры и микрофоны, с помощью которых будет осуществляться аудиозапись устных ответов девятиклассников. Обеспечивать качество поточной записи ответов учащихся будут технические специалисты. Также для учащихся будут подготовлены аудитории для ожидания устного ответа.

- Что можно взять с собой на собеседование?

- Взять с собой девятиклассник может и должен только паспорт. А вот средства связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки брать с собой нельзя.

- А кто будет проводить собеседование и кто будет оценивать ответы учащихся?

- В каждой аудитории будут присутствовать экзаменаторы-собеседники. Именно они поведут беседу с учеником, будут переходить вместе с ним от задания к заданию. Планируется, что это будут учителя начальных классов, учителя истории, географии и т.д., коммуникативные, умеющие вести беседу с учеником. А вот оценивать ответы учащихся будут эксперты, и это только учителя русского языка и литературы. Оценивать ответы они будут по единым, специально разработанным критериям, утвержденным Рособрнадзором.

- Что входит в комплект заданий, сколько их всего?

- В комплект заданий (а называются они контрольно-измерительные материалы - сокращенно КИМ) традиционно входят четыре задания:

1 задание - выразительное чтение вслух небольшого текста научно-публицистического стиля. Все тексты для чтения - это тексты о выдающихся людях России. Текст сопровождается иллюстрациями, чтобы у ребят было полное представление о герое. К каждой теме прилагается небольшой список конкретных вопросов, используя которые ученик может построить свой ответ. Время на подготовку к чтению вслух - до 2 минут.

2 задание - подробный пересказ ранее прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, а именно высказывания, приведенного в КИМ. Пересказ может длиться до трех минут.

(Как видите, задания №1 и №2 взаимосвязаны, выполняются с использованием одного текста).

3 задание - тематическое монологическое высказывание по одной из трех тем, предлагаемых ученику, это или описание фотографии, или повествование на основе жизненного опыта, или рассуждение по одной из сформулированных проблем. Время на подготовку к высказыванию – 1 минута. А само высказывание должно занимать не более трех минут.

4 задание - диалог ученика с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания (без подготовки), это, наверное, самое трудное задание. Здесь вопросы задает экзаменатор. Продолжительность диалога - до 3 минут.

- Какое задание было самым сложным в прошлом году?

- Подведенные в целом по России итоги показали, что самым сложным для девятиклассников оказалось задание № 2 - связное (выразительное) изложение прочитанного текста с сохранением всех микротем.

- Где можно познакомиться с примерными заданиями?

- Познакомится с Демоверсиями материалов для проведения итогового собеседования можно на официальном на сайте Федерального института педагогических измерений (сокращенно ФИПИ). Они дадут возможность ученику и его родителям составить представление о структуре будущих заданий, об их форме и уровне сложности. Есть и другие сайты, на которых можно найти различные варианты заданий 2022 года.

- Как подготовиться к испытанию?

- Для того чтобы получить зачет на итоговом собеседовании, не нужно учить кучу правил и с утра до вечера выполнять практические задания. Для успешной сдачи ребятам необходимо уметь: читать без запинок, понимать смысл прочитанного текста, пересказывать содержание текста своими словами, свободно говорить на предложенную тему, а так же отвечать на вопросы собеседника. Как видите, это навыки, которыми мы все пользуемся в повседневной жизни. Но готовиться все-таки нужно. Читайте больше книг, журналов, газет, параграфы учебников, тренируйте технику чтения. Во время чтения текста не торопитесь, старайтесь осмысливать каждое предложение. Учитесь анализировать прочитанный текст, пересказывайте прочитанное. Но важно и тренироваться в составлении устных рассказов.

- А как оценивается выполнение всех заданий?

- Высказывания учащихся будут оцениваться по ряду критериев: соответствует ли высказывание теме, насколько полно раскрыта тема и т.д. Эти критерии едины для всех, разработаны они тоже Рособрнадзором. Баллы, полученные за все задания, суммируются.

- Сколько же всего баллов может набрать ученик, и за какое количество баллов ученик получит «зачет»?

- В 2022 году максимальный балл за итоговое собеседование, как и прошлом году, равен 20 баллам. Для получения зачёта надо набрать не менее 10 баллов (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов минимальный балл для получения зачета будет регионом снижен).

- Когда и где ребята узнают результаты собеседования?

- Обучающиеся и их родители (законные представители) будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 5 календарных дней со дня проведения итогового собеседования. Но, как правило, они узнают результаты на следующий день после проведения собеседования.

- А если ученик получил «незачет», то можно ли пересдать собеседование, и если «да», то когда?

- Для учащихся, получивших «незачет», или пропустивших собеседование (болезнь или иная уважительная причина), или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи итогового собеседования, и их два – 9 марта и 16 мая.

Напомню, что результат итогового собеседования как допуск к государственной итоговой аттестации действует бессрочно.

- Что бы вы хотели пожелать нынешним девятиклассникам?

- Итоговое собеседование - это серьёзное испытание для ребят. Желаю всем девятиклассникам хорошей подготовки к собеседованию. Побольше тренируйтесь (вместе с друзьями и родителями, сестрами и братьями, бабушками и дедушками), больше читайте вслух (выразительно, в хорошем темпе), контролируйте свой темп речи, учитесь пересказывать тексты. И у вас все получится!

Хотелось бы еще сказать, что при сохранении неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, итоговое собеседование может проводиться в дистанционной форме. Но будем надеяться, что оно пройдет в установленный срок и в очной форме.

Телефон «горячей линии» управления образования администрации Конаковского района по вопросам ГИА 8 (48242) 4-97-95, доб. 524.

Работа оперативных служб

в новогодние праздники

В усиленном режиме в новогодние каникулы работали оперативные службы Конаковского района.

Дежурные специалисты единой диспетчерской службы, энергетики, медики, спасатели, службы ЖКХ несли вахту и обеспечивали стабильную работу своих ведомств, оберегая покой и здоровье жителей. Подводя итог, можно сказать главное - серьезных происшествий удалось избежать.

Согласно оперативным сводкам в период с 1 по 9 января на территории района произошло три пожара: 1 января загорелся жилой дом в деревне Озерки (было привлечено 5 единиц техники); 2 января произошло возгорание в бане Городенского сельского поселения (прибыли 4 единицы техники); 9 января загорелся гостевой дом на территории отеля «Конаково Ривер Клаб» (привлечено 5 единиц техники). Причиной пожаров явилось аварийное состояние электропроводки и перекал печей. Во всех случаях погибших и пострадавших нет. Пожарные инспекторы напоминают, что нельзя перегружать электросеть и оставлять без присмотра включенные электроприборы.

ДТП произошло в Вахонинском сельском поселении, легковая машина съехала в кювет, пострадавших нет. 7 раз сотрудники МЧС обеспечивали выезды с целью оказания помощи населению, 4 ложных вызова поступило на пульт дежурных пожарной службы. 8 января в поселке Новозавидовский у магазина «Магнит» бдительная жительница обнаружила бесхозный пакет. Стражи порядка проверили подозрительную находку - в нем оказался строительный мусор. Отдел МВД по Конаковскому району выражает благодарность жительнице, которая проявила инициативу и сохранила при этом спокойствие. Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112 или в ЕДДС Конаковского района по номеру 4-97-78.

Традиционно в период новогодних праздников и школьных каникул специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Конаковского района проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяют условия проживания детей, состоящих на учете, и напоминают о правилах безопасности в зимний период.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил:

- Благодарю сотрудников служб и предприятий, которые работали в эти праздничные дни, благодаря им все мероприятия в Конаковском районе прошли спокойно и безопасно, без каких-либо серьезных эксцессов. И хочу сказать огромное спасибо жителям и гостям района за бдительность и ответственность.

Аггюль Бородина,

заместитель главы администрации по социальным вопросам:

- Конечно, основная задача рейда – профилактическая. Мы настраиваем родителей на внимательное, ответственное отношение, на интересные каникулы, разумные прогулки и игры. Все ради того, чтобы дети не оставались без контроля и внимания родителей.

Рейды проводились ежедневно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по всему Конаковскому району, в том числе, по городу Конаково, по редкинской зоне и сельским поселениям. 242 семьи посетили сотрудники полиции, пожарной охраны, администрации Конаковского района, соцзащиты, Центра занятости населения, центра социальной реабилитации для несовершеннолетних. 51 визит сделан в семьи, находящиеся в социально опасным положении, 74 - в многодетные семьи, 3 - в замещающие (приемные или опекунские), 114 - в многодетные семьи, проживающие в деревянных домах с печным отоплением. В целях профилактики проводились беседы и раздавались листовки по пожарной безопасности.

1 и 7 января 2022 года проведены рейды в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, травматизма и гибели детей, а также выявления фактов нарушения регионального законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. В ходе всех надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района