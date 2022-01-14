ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

В самый канун новогодних праздников в производственной компании «Конаковский фаянс» состоялся первый выпуск «Мастерской художественных промыслов». Поздравить свежеиспеченных мастеров фаянса приехал депутат Государственной думы Владимир Васильев.

В конце марта 2021 года в центре «Конаковский фаянс» вручили сертификаты победителям конкурса на бесплатное обучение по направлению «художник-керамист» в рамках школы «Мастерская художественных промыслов», организованной ассоциацией «Союз малых товаропроизводителей» совместно с администрациями Конаковского района и города Конаково, на средства «Фонда президентских грантов».

Генеральный директор ПК «Конаковский фаянс» Валерий Солонбеков был впечатлён количеством талантливых людей, как детей, так и взрослых, которые проявили огромный интерес к конкурсу:

- С такой командой, вовлеченной в организацию данного проекта, появляется надежда, что двухсотлетний промысел производства художественной керамики, существующий в нашем районе, будет поддержан и следующими поколениями!

23 декабря, накануне новогодних праздников, в производственной компании «Конаковский фаянс» прошла торжественная церемония вручения сертификатов о завершении обучения первым выпускникам «Мастерской художественных промыслов», в которой участвовал депутат Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Успешное окончание обучения по специальности «художник-керамист» сорока жителями Конаковского района и города Твери создает серьёзные предпосылки к сохранению традиционного для Конаковского района промысла», - отметил Владимир Васильев во время торжественного мероприятия.

«Мастерская художественных промыслов» - уникальный проект, направленный на сохранение промысла художников-керамистов. С 1809 года в Конаковском районе ведется производство и роспись высокохудожественных изделий из керамики. Сейчас оно находится под угрозой исчезновения - после банкротства и закрытия в 2006 году Конаковского фаянсового завода, который был центром промысла, образовался пробел в преемственности и передаче опыта и навыков художников-живописцев, носителей традиционного ремесла молодому поколению.

На сегодняшний день навыками традиционной «конаковской» росписи владеют несколько мастеров пожилого возраста. Этот народный промысел может быть безвозвратно утерян, если не создать условия для передачи их мастерства.

Именно на это направлен проект «Мастерская художественных промыслов», который реализуется в сотрудничестве с производственной компанией «Конаковский фаянс» при финансовой поддержке фонда президентских грантов, созданного по инициативе Президента России.

Участниками проекта смогли стать как взрослые, так и дети – все они пришли на церемонию в центре «Конаковский фаянс», где смогли показать гостям праздника сделанные своими руками изделия из керамики. В торжественном мероприятии приняли участие и их наставники - как профессиональные художники, так и волонтеры, бывшие работники Конаковского фаянсового завода (на сегодняшний день пенсионеры), являющиеся носителями традиционного ремесла по художественной росписи керамики.

Как отметил глава Конаковского района Олег Лобановский, благодаря школе керамики сохраняется преемственность поколений, то исконно наше местное производство, которое когда-то было визитной карточкой города и района.

Уникальность этого проекта в том, что он объединил наших конаковских творческих людей от 12 до 74 лет. Посмотрев сегодняшние ваши работы, по-хорошему удивлен их уровнем и разнообразием исполнения и росписи.

Мы не раз беседовали с Валерием Викторовичем о том, как найти людей, чтобы наш самобытный промысел продолжался. И сегодня я увидел, что керамическое искусство на конаковской земле живо. И я горжусь этим.

Мероприятие по времени совпало с просьбой поддержать народные промыслы, с которой обратилась журналист газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова во время большой пресс-конференции Президента России.

«О народных промыслах – я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Марий Эл.

«Проект «Мастерская художественных промыслов», который сейчас реализуется в Конакове, позволит молодежи не только обучиться народному промыслу. Это возможность трудоустроиться, иметь любимую работу и самореализоваться в жизни», - подчеркнул Владимир Васильев, напутствуя выпускников.

Подготовила

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.