В Тверской области объявлены тендеры на создание инженерной инфраструктуры в парках «Раслово» и «Боровлёво-3»

К декабрю 2022 года в индустриальном парке «Раслово» и инновационно-промышленном парке «Боровлёво-3» в Тверской области должна быть создана необходимая инженерная инфраструктура. Соответствующие тендеры объявила Инженерно-инвестиционная компания, управляющая этими площадками.

Напомним, решение о выделении средств на создание инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Раслово» было принято в октябре прошлого года на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории», – считает губернатор Игорь Руденя.

В «Раслово» предусмотрено строительство распределительной подстанции, прокладка кабельных линий электропередачи, строительство сетей водоотведения и насосной станции. Победителю тендера предстоит подготовить проектную и рабочую документацию, провести строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также поставить необходимое оборудование. Работы должны завершиться к концу осени 2022 года, на них направят 97 млн рублей. Эти средства были сэкономлены в результате снижения кредитной нагрузки на областной бюджет. Создание инженерной инфраструктуры в «Раслово» позволит до 2026 года разместить на территории пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тыс. рабочих мест.

Подрядчика ищут и для развития инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» общей площадью 82 га. Здесь также запланировано проектирование и строительство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения. На эти цели регион готов потратить 166 млн рублей. На территории парка к 2030 году планируют разместить 19 новых производств, на которых для жителей Верхневолжья будет создано более 2,7 тыс. вакансий.

Тендеры открыты до 28 января