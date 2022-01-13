Атомная промышленность Тверской области обеспечила в 2021 году наибольшую выработку электроэнергии в России среди АЭС

posted by Максим Малахов on чт, 01/13/2022 - 17:58

Атомная промышленность Тверской области стала лидером 2021 года по выработке электроэнергии – среди российских атомных станций Калининская АЭС внесла наибольший вклад в производство электроэнергии в стране. На станции обеспечен максимальный выпуск в объеме свыше 34,3 млрд кВт/ч.

          Электростанция произвела более 15% от всего объема электроэнергии, выработанного на всех АЭС концерна «Росэнергоатом». При генерации аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 17 млн тонн углекислого газа.

          Сегодня Калининская АЭС поставляет электроэнергию большинству промышленных предприятий Тверской области. Доля АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет более 80%. Таким образом, практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на КАЭС.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области