Атомная промышленность Тверской области обеспечила в 2021 году наибольшую выработку электроэнергии в России среди АЭС

Атомная промышленность Тверской области стала лидером 2021 года по выработке электроэнергии – среди российских атомных станций Калининская АЭС внесла наибольший вклад в производство электроэнергии в стране. На станции обеспечен максимальный выпуск в объеме свыше 34,3 млрд кВт/ч.

Электростанция произвела более 15% от всего объема электроэнергии, выработанного на всех АЭС концерна «Росэнергоатом». При генерации аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 17 млн тонн углекислого газа.

Сегодня Калининская АЭС поставляет электроэнергию большинству промышленных предприятий Тверской области. Доля АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет более 80%. Таким образом, практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на КАЭС.

Пресс-служба Правительства Тверской области