В Твери обсудили проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»

13 января в Твери состоялось обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Участниками дискуссии стали Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Павел Крашенинников– один из авторов законопроекта, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов Верхневолжья.

«Тверская область имеет передовой опыт работы в данном направлении. Одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ. В 2018 году Правительство области обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и глава государства поддержал нашу инициативу об образовании нового вида муниципального образования. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ – Весьегонский», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты. В первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам.

«Это вопросы жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, реализации национальных проектов. Важно, чтобы слаженная работа, которая ведется на федеральном уровне, доходила непосредственно до населения и территорий. Для нас это возможность быстро и эффективно реализовывать намеченные планы», – прокомментировал итоги обсуждения законопроекта журналистам Игорь Руденя.

Работу, проводимую регионом в данном направлении ,высоко оценил Владимир Васильев.

«Тверская область уже длительное время практически решает эти задачи. Власть должна совершенствоваться. И по поручению Президента Российской Федерации идет системное выстраивание работы органов власти. Прежде всего, мы упорядочиваем ответственность на каждом из уровней. Сегодня она доходит до самого низового уровня, местного измерения, где непосредственно живут люди», – отметил Владимир Васильев.

Павел Крашенинников назвал ключевую задачу законопроекта. «Важно, чтобы граждане понимали, почему принимаются те или иные решения. Считаем необходимым перейти от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное – чтобы решались вопросы, важные для жителей», – отметил Павел Крашенинников.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев отметил, что депутаты регионального парламента намерены поддержать законопроект.

«В начале следующей недели мы планируем провести заседание Законодательного Собрания. Уверен, что депутатский корпус седьмого созыва в первом чтении поддержит данный законопроект. Поправки и замечания мы также детально рассмотрим ко второму чтению, после того как пройдет обсуждение в Государственной Думе, и, возможно, внесем дополнения», - сказал Сергей Голубев.

Правительством Тверской области выдвинут ряд предложений. В частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.

На сегодняшний день в регионе создано 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.



Пресс-служба Правительства Тверской области