Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 300-летию прокуратуры России

13 января в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 300-летию прокуратуры России. Участие в нем принял Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона выразил слова признательности ветеранам прокуратуры за многолетнюю службу, поблагодарил работников ведомства за высокий профессионализм, верность долгу и совместную плодотворную работу с Правительством Тверской области по всем стратегически значимым направлениям развития тверского региона.

«Сегодня сотрудники ведомства с честью решают ответственные задачи, вносят значительный вклад в развитие нашей области. Являясь координатором в работе правоохранительных органов, прокуратура ставит надёжный заслон преступности, коррупции, любым правонарушениям при реализации национальных проектов.Мы высоко ценим вашу большую работу по защите социальных, жилищных и трудовых прав граждан», – подчеркнул Игорь Руденя.

Только в 2021 году в регионе в том числе благодаря мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по заработной плате на сумму около 80 млн рублей.

«Сотрудники прокуратуры осуществляют эффективный надзор, координируют деятельность правоохранительных органов и экономических структур. Главной задачей для нас является защита прав и свобод человека, обеспечение законных интересов государства», – отметил прокурор Тверской области Сергей Лежников.

«Быть сотрудником прокуратуры – это не просто работа, это образ жизни. Поэтому важно помнить о близких людях, которые разделяют с вами все тяготы вашего служения, у которого нет границ рабочего дня. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царил мир», – сказал, поздравляя сотрудников ведомства, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона вручил работникам прокуратуры региональные награды за особые успехи в работе. Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждена заместитель Нелидовского межрайонного прокурора Оксана Мозолева. Благодарность Губернатора Тверской области объявлена прокурорам прокуратуры Тверской области Анастасии Голодковойи Дарье Кириной, старшему помощнику Кашинского межрайонного прокурора Александре Назаренко, помощнику прокурора Заволжского района города Твери Антонине Скрябиной.

Также на торжественном мероприятии работникам прокуратуры были вручены ведомственные награды.



Пресс-служба Правительства Тверской области