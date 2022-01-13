В Тверской области продолжают работать катки

В Верхневолжье продолжают работать катки. Ледовые площадки для любителей активного отдыха открыты как в областной столице, так и в муниципалитетах.

В Твери покататься на коньках можно у Тверского областного ипподрома, у ФОКа им. Султана Ахмерова, на Площади Славы, в Бобачёвской роще и Парке Победы, возле ТРЦ «Рубин–2»и Декатлона, у СК «Планета» и Дворца творчества детей и молодёжи. Катки оборудованы всей необходимой инфраструктурой – пунктами проката коньков, раздевалками и системами освещения.

Также в городе залиты корты и на дворовых территориях, где покататься можно бесплатно. В частности, катки расположены у спортивной школы «Лидер» и Дворца культуры «Затверецкий», на улице Марии Смирновой у дома №5, на улице Луначарского рядом с домами 26 и 34, у дома №52 по улице Паши Савельевой.

В муниципалитетах Верхневолжья также продолжают работу местные катки. Так, в Фировском районе созданы две ледовые площадки – в поселках Фирово и Великооктябрьский.

К примеру, в Фирово каток работает с 9.00 до 20.00, бесплатные коньки можно взять в пункте проката. В поселке Великооктябрьский ледовая площадка располагается рядом с Дворцом культуры.

У спортивной школы №2 на стадионе «Спутник» в Кимрах тоже залит каток. Он работает со среды по пятницу с 16.00 до 21.00, в субботу и воскресенье – с 12.00 до 21.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области