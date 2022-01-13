Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати

13 января отмечается День российской печати. С профессиональным праздником работников и ветеранов средств массовой информации Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми представителями СМИ, профессионалами высокого класса – теми, кто в своей работе ставит на первое место развитие тверского края и страны, благополучие людей.

«Важно, что сегодня вы сохраняете и приумножаете традиции предшественников. Реализуя важные социальные проекты, рассказывая об истории, о жителях и предприятиях нашего региона, вы объединяете общество вокруг значимых целей, открываете нашу область для всего мира как край выдающихся людей, богатого культурного и духовного наследия, регион с большим потенциалом развития», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

День российской печати был учрежден 31 год назад в ознаменование выхода в 1703 году первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.

Пресс-служба Правительства Тверской области