В Твери открывается выставка «Волжская провинция»

13 января в 15.00 Тверской областной Дом народного творчества открывает персональную выставку известного тверского художника Михаила Стоячко «Волжская провинция». Посетители смогут совершить путешествие по любимым местам художника, которые он запечатлел на своих живописных полотнах.

В своём творчестве Михаил Стоячко отдаёт предпочтение жанрам пейзажа и натюрморта, работает в реалистической манере, следуя традициям русской школы живописи. Художник пишет картины со свойственным ему напором и темпераментом, изображая памятники архитектуры, уголки Калязина, сельские пейзажи.

Выставка будет работать до 19 февраля 2022 года в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества по адресу г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Творчество живописца, педагога, члена Союза художников России Михаила Вячеславовича Стоячко хорошо известно жителям Верхневолжья, с 1989 года он является постоянным участником выставок всех уровней в России и за рубежом.

Михаил Стоячко родился и вырос в Твери, где окончил художественную школу им. В.А. Серова, затем с отличием живописное отделение Тверского художественного училища им. А. Г. Венецианова. В 1993 году художник связал свою жизнь с одним из древнейших тверских городов – Калязином. Там в 1995 году его стараниями было открыто художественное отделение в местной школе искусств, а спустя четыре года - художественная школа, бессменным директором которой Михаил Стоячко является и сегодня.

Пресс-служба Правительства Тверской области