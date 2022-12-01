Юные артисты театральной студии епархиальной школы представили свой спектакль «Двенадцать месяцев» на большой сцене областного театра драмы

12 января в Тверском академическом театре драмы состоялся показ Рождественского спектакля «Двенадцать месяцев» от театральной студии «Теремок» Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского. Гостями представления стали Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, депутаты Государственной Думы РФ Юлия Саранова и Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, руководители областных ведомств, главы муниципалитетов, духовенство.

Спектакль демонстрируется в драмтеатре по инициативе главы региона, который посмотрел постановку на Рождественской елке в школе 7 января и предложил организовать ее показ на большой сцене.

Игорь Руденя поблагодарил юных актеров, педагогов и руководителей театральной студии за прекрасный спектакль.

«Каждый год в школе представляют новую рождественскую постановку. В этом году мы попросили детей показать спектакль в расширенном формате. В нашей области в каждом муниципальном образовании есть такие художественные коллективы. Предлагаю сделать областной конкурс, в рамках которого были бы представлены спектакли из всех районов. Большая радость, что у нас растут такие замечательные дети», – отметил Игорь Руденя.

Идею проведения областного конкурса поддержал митрополит Амвросий.

«Первые дни Рождества ознаменованы замечательным праздником и подарком от школы имени святителя Тихона Задонского. Кажется, будто сегодня выступает профессиональный театр. Огромное спасибо всем, кто работал над этим представлением. Если состоится подобного рода конкурс – будет здорово», – подчеркнул Владыка.

Режиссером-постановщиком спектакля стала руководитель театральной студии «Теремок» и педагог епархиальной школы Елена Масленникова.

«У нас была мечта – выступить на сцене драматического театра. И все дети говорили об этом как о настоящем достижении. Поэтому когда нам сказали о реализации этой возможности, их восторгам не было предела. Они счастливы», – сказала руководитель студии.

«Для нас это очень важно. Мы получаем больше опыта на большой сцене. И понимаем, что мы не просто маленький театральный кружок», – прокомментировала событие ученица 8 класса Владислава Леонтьева, сыгравшая в спектакле роль Мачехи.

В 2022 году театральной студии «Теремок» исполнилось 10 лет. За десятилетие школьный театр приобрел собственный репертуар, опыт успешных постановок и гастролей. Среди достижений студии – многочисленные победы и призовые места в престижных творческих конкурсах. Очередную награду студия получила в декабре 2021 года – диплом лауреата 2 степени Международного конкурса искусств «Symphony of Taletnts» (Симфония талантов) в Италии.

В 2021 году школа получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр – играем, учимся, растём».

Театральная студия «Теремок» выступает в школах, активно сотрудничает с Тверским государственным медицинским университетом в рамках проекта «Семья. Семейные ценности и здоровый образ жизни».

Пресс-служба Правительства Тверской области