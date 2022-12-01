Развитие инфраструктуры и новые решения в социальной политике Тверской области включены в мониторинг фонда «Петербургская политика» за декабрь

Новости экономики и социальной сферы Верхневолжья вошли в мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за декабрь 2021 года. Он опубликован сегодня на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе наиболее заметных событий Тверской области в конце прошлого года эксперты фонда отметили начало одного из основных этапов строительства транспортно-пересадочного узла на территории ОЭЗ «Завидово» в Конаковском районе – заполнение водой гавани нового речного порта. Реализацию проекта губернатор Игорь Руденя назвал новым шагом в развитии инфраструктуры тверского региона и Центрального федерального округа.

«Мы с полной уверенностью можем сказать, что всё делается по самым высоким международным стандартам», - отметил Игорь Руденя, посетивший объект.

В список позитивных новостей декабря вошло и подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Тверской области и региональным отделением Союза машиностроителей России.

Также в мониторинг включено введение новых мер социальной поддержки на территории Верхневолжья. По инициативе губернатора со следующего учебного года бесплатную форму будут получать учащиеся школ с 1 по 11 классы из многодетных семей (ранее этот вид поддержки действовал для детей с 1 по 5 классы).

Кроме того, в декабре Правительством Тверской области рассмотрены изменения в региональное законодательство в отношении детей войны. С 2022 года они будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей. Более 8 300 человек, ранее не имевших никаких льгот, получат такую выплату впервые. Еще для 38 500 детей войны, уже получающих денежную выплату в статусе «Ветерана труда» или «Ветерана труда Тверской области», ее размер будет увеличен также до 800 рублей.

Еще одно событие декабря – открытие в Вышнем Волочке регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». Он создан в рамках национального проекта «Образование» и должен стать площадкой интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для подрастающего поколения Верхневолжья.

В мониторинг «Петербургской политики» также вошла новость о том, что губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в декабре поддержал предложение юного корреспондента Максима Яковлева из Вышнего Волочка об организации торжественного мероприятия для выпускников Верхневолжья «Под парусом Петра» по аналогии с питерскими «Алыми парусами».