В Тверской области продолжается месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 12 января такие мероприятия прошли в общественном транспорте Твери. Контролеры совместно с полицией проверили соблюдение масочного режима. Во время рейда было составлено 10 протоколов о нарушениях.

Рейды проводятся в автобусах «Транспорта Верхневолжья» с 21 октября. Эта мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта. Решением Губернатора Игоря Рудени усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля 2022 года.

C октября сотрудники полиции оштрафовали за отсутствие масок почти 560 человек. Около 60 пассажиров получили штраф повторно. За новогодние праздники штрафные санкции коснулись 76 человек.

Напоминаем, что сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

В общественном транспорте продолжается усиленная дезинфекция автобусов перед запуском на линию. Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с использованием специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, станций, пассажирских платформ.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области