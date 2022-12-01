Игорь Руденя поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Александровну Прибавченкову

12 января 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Прибавченковой. Со знаменательной датой жительницу Нелидовского городского округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш труд стал частью общего вклада нашего народа в Великую Победу, в восстановление страны, в сохранение выдающихся традиций Верхневолжья», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Татьяна Александровна Прибавченкова родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. С 1933 по 1984 годы трудилась в совхозе «Смольниковский»: начинала разнорабочей в полях и на ферме, затем 32 года отработала в бухгалтерии хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области