Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем труженицу тыла Екатерину Лаврентьевну Никитину

12 января 100 лет исполнилось труженице тыла, жительнице деревни Селяне Западнодвинского муниципального округа Екатерине Лаврентьевне Никитиной. С юбилеем Екатерину Лаврентьевну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше поколение многое сделало ради родной страны, сражаясь за свободу Отечества на фронте и в тылу, и вписало в героическую историю нашего народа примеры мужества и ответственности за судьбу своего края», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

С 1939 года Екатерина Лаврентьевна работала в колхозе «Калинина» Западнодвинского района. После войны продолжила трудиться в сельском хозяйстве, в совхозе «Староторопский». Екатерина Лаврентьевна удостоена медали «Ветеран труда» и других наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области