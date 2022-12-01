Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области с 300-летием ведомства

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации. В этом году исполняется 300 лет со дня образования ведомства. Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области с профессиональным праздником и знаменательной датой поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В любые исторические эпохи тверские прокуроры руководствовались в работе интересами Российского государства, проявляли принципиальность в решении важнейших для нашего региона и его жителей вопросов. Сегодня прокуратура Тверской области обеспечивает надзорное сопровождение реализации национальных проектов, вносит важный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области за успешное решение служебных задач, за ответственность и верность традициям ведомства.

Пресс-служба Правительства Тверской области