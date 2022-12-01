Свыше 1000 школьников посетят уроки мужества о Ржевской битве в музее «Ставка Сталина»

Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» открыл цикл уроков мужества «80-летию Ржевской битвы посвящается». До конца февраля исторические лекции посетят свыше 1000 учащихся школ Ржева. Первая встреча состоялась с учениками 6-го класса лицея № 35.

«Ржевская битва имела стратегическое значение для истории всей Великой Отечественной войны. Офицеры и солдаты Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители внесли неоценимый вклад в победу над врагом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На уроках мужества дети узнают о значении одного из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, командующих Западным и Калининским фронтами.

Музей «Ставка Сталина» представляет собой небольшой деревянный дом с воссозданным историческим интерьером времен Великой Отечественной войны. В нем представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Именно в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

С каждым годом музей «Ставка Сталина» становится всё более популярным среди туристов. Всего за 2021-ый год с экспозицией филиала познакомились более 28 тысяч человек, в 2020-м – 17 тысяч, в 2019 году – 6 тысяч.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны, во дворе установлены бюсты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко и 12-ти Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе сражения - погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек. Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа.

Пресс-служба Правительства Тверской области