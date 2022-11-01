Сотрудники заповедной системы Верхневолжья отмечают профессиональный праздник

2022 год проходит в России под знаком 105-летия заповедной системы страны. А сегодня, 11 января, отмечается День заповедников и национальных парков России. Праздник, посвященный особо охраняемым природным территориям (ООПТ), учрежден в 1997 году. В Верхневолжье расположен Центрально-лесной государственный природный биосферный заповедник, отметивший в 2021 году 90 лет со дня учреждения.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени активизирована работа по утверждению границ особо охраняемых природных территорий, постановке их на учет. Она направлена на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, охрану и организацию особого санитарного режима ООПТ – эти территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Центрально-лесной государственный природный биосферный заповедник находится в Нелидовском городском округе, на Главном водоразделе Русской равнины. Здесь сохранился обширный массив старых еловых лесов в сочетании с большими площадями нетронутых верховых болот. Ряд представителей флоры и фауны заповедника занесен в Красную книгу России и Тверской области.

По территории заповедника проложены экскурсионные маршруты. Здесь проходят учебную и производственную практики студенты многих вузов страны. Результаты совместных научных исследований опубликованы в 1500 статьях, 27 монографиях, сборниках и книгах. На материалах, собранных в заповеднике, защищено 55 кандидатских и докторских диссертаций.

Помимо Центрально-лесного биосферного заповедника в Верхневолжье расположена еще одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения – государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово».

Пресс-служба Правительства Тверской области