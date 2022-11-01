В Тверской области создают первый региональный образовательный центр

11 января на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрено создание регионального образовательного центра. Он будет организован на базе гимназии № 12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района.

«Проект, к которому мы шли несколько лет – создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного Правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма. Надеемся, что дальше во всех муниципалитетах мы сможем найти возможность по реализации аналогичных проектов», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.

На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, ввод новых мощностей, включая оборудование «Точки роста», развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.

Сегодня гимназия № 12 является инновационным общеобразовательным учреждением, методическим центром Тверского областного института усовершенствования учителей, базовой площадкой для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов. Созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе действует театр «Премьер». Сейчас в гимназии учится более 1800 человек.

Активно развивается школа в Мокшино. При участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово.

В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Здесь есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учится почти 500 ребят.

Пресс-служба Правительства Тверской области