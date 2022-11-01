Вагон-ресторан из Верхневолжья будет эксплуатироваться в поездах, связывающих Якутию и Амурскую область

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» три вагона-ресторана модели 61-4460. Ожидается, что они будут использоваться на маршрутах, связывающих Якутию с Амурской областью.

Сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что, по мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Данная модель вагонов предназначена для поездов дальнего следования и рассчитана на эксплуатацию при температуре до -45 градусов. Подвижной состав оборудуется кухней с холодильниками, пароконвектоматами и микроволновой печью. Вагон ресторан включает обеденный зал на 32 места и бар на 3 сидячих места.

Вагоны оснащаются установкой кондиционирования воздуха, звонком для вызова обслуживающего персонала, поездной и вагонной магистралью системы громкоговорящей трансляции и поездной связи, системой видео- и аудиотрансляции, экологически чистым туалетным комплексом, системами обеззараживания воды и воздуха.

Вагоны-рестораны закуплены АО «АК Железные дороги Якутии» в рамках программы обновления парка пассажирских вагонов, которая реализуется с 2018 года. За этот период перевозчик получил семь вагонов (три некупейных пассажирских вагона, один купейный, три вагона-ресторана).

Пресс-служба Правительства Тверской области