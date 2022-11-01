2022 – год крупных избирательных кампаний

В соответствии с ранее утвержденными планами избирательная комиссия Тверской области и территориальные избирательные комиссии, задействованные в организации выборов 2022 года, приступили к подготовке предстоящих кампаний.

Подготовка ведется по всем направлениям, включая кадровое, материально-техническое, организационное, информационное обеспечение выборов. Необходимые средства на проведение выборов должны быть заранее предусмотрены и заложены в бюджетах соответствующих муниципальных образований, включая областной центр – город Тверь.

В единый день голосования, 11 сентября 2022 года на территории Тверской области запланировано проведение 21 плановой избирательной кампании на территории 7 муниципальных образований Тверской области, в ходе которых замещению подлежит 241 депутатский мандат. Голосуют Тверь, Осташков, в границах ряда своих сельских поселений – Бежецкий, Старицкий, Конаковский, Торжокский и Максатихинский районы.

Крупнейшая и единственная кампания, которая будет проводиться по смешанной избирательной системе – выборы депутатов Тверской городской Думы на территории областного центра - города Твери. Здесь предстоит избрать 33 депутата – 16 в одномандатных избирательных округах, 17 – по партийным спискам.

Запланировано проведение выборов:

- депутатов Осташковской городской Думы второго созыва;

- Советов депутатов:

- городского поселения посёлок Максатиха Тверской области пятого созыва;

- Юрьево-Девичьевского сельского поселения пятого созыва и сельского поселения «Завидово» третьего созыва Конаковского района Тверской области;

- городского поселения «город Старица», Архангельского, Берновского, Емельяновского, Ново-Ямского, Степуринского сельских поселений, сельских поселений «Луковниково», «Паньково», «Станция Старица» Старицкого района (9 кампаний);

- Будовского, Высоковского, Грузинского, Мирновского, Мошковского и Яконовского сельских поселений Торжокского района (6 кампаний), а также дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Филиппковского сельского поселения Бежецкого района Тверской области.

По предварительным оценкам, участниками предстоящих голосований станут порядка 400 тысяч избирателей. Помимо областной и территориальных комиссий, в организации и проведении выборов будут задействованы 249 УИК.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о преобразовании в муниципальные округа ряда территорий, и в этом случае во вновь образованных муниципалитетах также состоятся выборы.

Одной из главных задач на этапе подготовки к предстоящим кампаниям станет организация обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Ближайшие обучающие семинары стартуют уже в январе 2022 года.

Пресс-служба избирательной комиссии