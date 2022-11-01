В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение детей из многодетных семей бесплатной школьной формой

В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 11 января провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2022-2025 годах на реализацию данной меры поддержки предусмотрено 130,9 млн рублей ежегодно.

По инициативе Губернатора Игоря Руденя, со следующего учебного года обеспечиваться бесплатной формой будут все учащиеся с 1 по 11 классы из многодетных семей. Это почти на 70% больше, чем в 2021-2022 учебном году. Комплекты будут предоставлены 12 150 ребятам с 1 по 5 классы и 9 670 школьникам с 6 по 11 классы.

В 2021 году социальная мера была усовершенствована –оптимизированы процессы логистики (комплекты стали доставлять в школы), а также улучшен процесс формирования списков детей. Всего в прошлом году комплекты получили свыше 13 тыcяч ребят с 1 по 5 классы из всех муниципалитетов Тверской области.

Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

Также на заседании Правительства внесены изменения в государственную программу «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» ещё по ряду направлений.

На 2022-2025 годы увеличено финансирование на осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, предоставление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, а также социальных выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.

Пресс-служба Правительства Тверской области