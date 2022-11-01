Более 1,1 тысячи километров местных дорог планируют отремонтировать в Верхневолжье в ближайшие пять лет

Программа дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области на 2022–2026 годы рассмотрена 11 января на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени. За этот период в регионе планируется отремонтировать более 1,1 тыс. км местной улично-дорожной сети и 318 дворов общей площадью 458 тысяч квадратных метров.

Верхневолжье – единственный регион Центрального федерального округа, где перечень объектов дорожного ремонта спланирован на пять лет вперед. Ранее программа ремонта местных дорог в нашей области принималась на три года.

«Переход с трехлетнего на пятилетний период позволяет синхронизировать горизонты планирования, дать сигнал бизнесу для развития проектов в наших муниципалитетах. В основе программы – подъезды к промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам. Особое внимание уделяем дорогам к учреждениям здравоохранения, образования, культуры. Программа строится на основе этих приоритетов и на основе предложений от жителей муниципальных образований Верхневолжья», – сказал Игорь Руденя.

Всего в ближайшие пять лет ремонт затронет свыше 1 тыс. объектов улично-дорожной сети, более 300 дворов. В самых крупных городах области, Твери и Ржеве, работы будут вестись в рамках закона о городах воинской славы. В областном центре также – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Помимо социально значимых объектов в программу включены 27 дорог общей протяженностью более 164 км, ведущих к площадкам инвесторов – производствам компаний «Орион», ТК «Альфа», «Агропромкомплектация» и других, где создаются новые рабочие места для жителей Тверской области.

Для повышения безопасности на местных дорогах планируется установить более 300 светофоров и 400 искусственных неровностей, свыше 5 тыс. дорожных знаков, порядка 5,5 тыс. погонных метров барьерных ограждений и других объектов.

Игорь Руденя поставил задачи перед Министерством транспорта Тверской области и территориальным дорожным фондом: обеспечить контроль за ходом и сроками работ, оказывать поддержку муниципалитетам при реализации программ. В то же время ответственность за своевременную и качественную реализацию планов несут главы муниципалитетов, подчеркнул Губернатор.

Игорь Руденя акцентировал – важно заключать контракты только с надежными подрядчиками, имеющими хорошую репутацию. Конкурентные процедуры должны быть проведены до 30 марта, а работы на объектах завершены до 1 октября.

Губернатор также поручил включить в программу ремонта ряд дорог, ведущих к туристическим локациям – Оленьей ферме «Судимиръ», усадьбе Степановское-Волосово и другим. Глава региона отметил – важно обеспечить доступность объектов туристического притяжения для жителей и гостей региона уже в текущем году. Кроме того, следует проработать вопрос о привлечении максимального объема федеральных средств на ремонт сельских дорог Верхневолжья.

Протяженность сети местных автомобильных дорог Тверской области составляет более 19 тыс. км. За прошедшие пять лет в регионе обеспечен более чем трехкратный рост ежегодного объема ремонта муниципальных дорог. Если в 2017 году приведено в порядок 46 км трасс, то в 2021-ом уже 150 км. Всего же с 2016 по 2021 годы отремонтировано около 520 км местных дорог и более 260 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области