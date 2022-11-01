В период новогодних праздников в Тверской области родилось 138 детей

С 1 по 9 января 2022 года в тверских родильных домах и областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной родилось 138 детей. Из них 72 девочки и 66 мальчиков.

Первым ребенком, родившимся в Твери в 2022 году, стала девочка, которая появилась на свет в 01:20 в областном родильном доме в микрорайоне Южный. Всего на новогодних праздниках в учреждении родилось 26 девочек и 14 мальчиков.

В новогоднюю ночь в областной столице родилась и первая двойня: появиться на свет им помогли специалисты областного клинического перинатального центра имени Е. М. Бакуниной. Всего за новогодние праздники в перинатальном центре родилось 48 детей – 25 мальчиков и 23 девочки.

В 2021 году в родильных домах столицы Верхневолжья появилось на свет 7 886 малышей. Лидером по количеству новорожденных является областной перинатальный центр – 3 434 ребенка (1754 мальчика и 1680 девочек), в том числе 95 двоен и 1 тройня. На втором месте родильный дом №5 – 1972 ребенка (мальчиков – 986, девочек – 986), в том числе 6 двоен. В областном родильном доме появилось 1843 ребенка (мальчиков – 896, девочек – 947), в том числе 15 двоен, а в родильном доме №2 – 637 детей (мальчиков – 306, девочек – 331), в том числе 6 двоен.

В Тверской области поддержка молодых и многодетных семей является приоритетом работы регионального Правительства. В Верхневолжье ежегодно вводятся новые меры поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

«Нашим слоганом должны быть слова «Большая семья – тверская традиция, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества».

С 2020 года по инициативе главы региона для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Школьников из многодетных семей обеспечивают школьной формой.

За особые заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций в Тверской области для многодетных родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Сейчас в регионе почти 14 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 43 тыс. детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области