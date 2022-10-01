В Правительстве Тверской области обсудили работу оперативных служб в новогодние праздники

10 января Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Главной темой стало ситуация в регионе в праздничные дни, работа региональных ведомств в этот период.

В праздничные дни в усиленном режиме несли вахту медики, энергетики, специалисты МЧС, ЖКХ, стационарных социальных учреждений, дорожных служб и других ведомств.

Была обеспечена штатная работа инфекционных госпиталей, службы скорой медицинской помощи, работали пункты вакцинации от коронавируса.

Жилищно-коммунальные службы контролировали состояние тепло- и водоснабжения в муниципалитетах, дорожные – содержание трасс Верхневолжья.

Игорь Руденя поставил перед Министерством транспорта региона задачу по организации работ по расчистке муниципальных и региональных дорог, а также по контролю за содержанием федеральных трасс, проходящих по территории Тверской области.

Транспортное обслуживание в Тверской области в период новогодних праздников обеспечивалось по графику выходных дней. Были усилены мероприятия по дезинфекции транспорта, проводились рейды по соблюдению пассажирами общественного транспорта масочного режима.

С 1 по 9 января в пяти агломерациях (Тверь и Калининский район, Ржевский, Старицкий, Зубцовский и Кимрский районы), где действует новая модель пассажирских перевозок, было перевезено 1,3 миллиона пассажиров.

Региональными Министерствами образования, социальной защиты, демографии был обеспечен контроль за семьями с несовершеннолетними детьми. С 31 декабря по 9 января в ходе рейдов сотрудники различных ведомств побывали в 3960 семьях, в которых воспитываются 8849 детей.

Проверялись условия проживания и содержания детей. С родителями проводились профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей. При возникновении нештатных ситуаций семьям оказывалась необходимая помощь, они находились на контроле специалистов социальных служб.

Глава региона поставил задачу продолжить работу в данном направлении на постоянной основе. Особое внимание должно быть уделено соблюдению пожарной безопасности в домах, где проживают семьи с детьми.

Пресс-служба Правительства Тверской области