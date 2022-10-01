Многодетная семья из Твери вошла в число победителей Межрегионального фестиваля Русского географического общества

Многодетная семья Веселовых из Твери, в которой воспитываются четверо детей, заняла второе место в конкурсе эссе на Межрегиональном фестивале Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей!». Проект создан для тех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит семейные путешествия по разным уголкам России.

«Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На портал фестиваля пришли творческие работы из 73 субъектов России – эссе, фото, презентации и видеоролики. Всего было представлено 2216 работ. Семья Веселовых отправила на конкурс очерки о семейной поездке в Крым.

«Наше участие в этом конкурсе проходило при поддержке Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Мы готовили материалы о летнем путешествии по городам России. По дороге на море и обратно мы посещали города нашей Родины. Поездка длилась почти месяц, за время путешествия мы познакомились с историей 13 городов. Своими впечатлениями решили поделиться с теми, кто любит активный отдых. Собрали материалы и отправили на конкурс», – отметила многодетная мама Марина Веселова.

Теперь семья Веселовых мечтает посетить Камчатку.

Пресс-служба Правительства Тверской области