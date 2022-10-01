С 2022 года ряд детских пособий выплачивается Пенсионным фондом России

С 2022 года ряд пособий для семей с детьми, которые ранее выплачивались Центром выплат «Тверская семья» и региональным Министерством социальной защиты населения, будут назначаться Пенсионным фондом России.

ПФР с этого года выплачивает пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячную выплату по уходу за ним, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, а также единовременную выплату при устройстве ребенка в семью.

Помимо детских пособий с текущего года Пенсионный фонд будет назначать те пособия, которые ранее выплачивались органами социальной защиты населения. Речь идет о мерах поддержки для семей военных, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, владеющих транспортом и реабилитированных жертв политических репрессий.

Гражданам, которые уже получают данные виды поддержки, не потребуется обращаться в филиалы ПФР – выплаты будут производиться автоматически. Условия предоставления мер социальной поддержки остаются прежними. Для тех, кто впервые намерен получить перечисленные пособия, необходимо написать заявление в клиентскую службу фонда по месту жительства.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами ПФР по номеру: 8-800-6-000-000.

Пресс-служба Министерства социальной защиты Тверской области