На первом в 2022 году заседании регионального Правительства рассмотрят пятилетнюю программу дорожных работ в муниципалитетах Тверской области

11 января Губернатор Игорь Руденя проведет первое в 2022 году заседание Правительства Тверской области. На заседании рассмотрят программу дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области на 2022 – 2026 годы.

Глава региона неоднократно подчеркивал значимость модернизации сети местных автомобильных дорог. Приоритетные направления – дороги, обеспечивающие рост качества жизни граждан и доступности сельских территорий, обеспечение безопасности дорожного движения и модернизация дорожной инфраструктуры.

Программы ремонта местных дорог выстраивают с учетом предложений муниципальных образований.

За прошедшие пять лет в Тверской области обеспечен более чем трехкратный рост ежегодного объема ремонта муниципальных дорог. Если в 2017 году приведено в порядок 46 км трасс, то в 2021-ом – уже 150 км. Всего с 2016 по 2021 годы в Верхневолжье отремонтировано 517 км дорог местного значения.

Также на заседании регионального Правительства рассмотрят вопросы развития сферы образования Верхневолжья, демографии, семейной политики и социальной защиты населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области