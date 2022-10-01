Хор ветеранов из Тверской области стал победителем Международного конкурса «Canadian Stars»

Хор ветеранов войны и труда ДК «Химволокно» стал дипломантом первой степени Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Canadian Stars» (Канада), который прошёл он-лайн. Жюри отметило тверской хор за хорошее звучание, выдержанность тематики, духовность.

Хор ветеранов войны и труда ДК «Химволокно» был создан 38 лет назад. Им руководит Почетный работник культуры Тверской области Татьяна Гаккаева. В репертуаре хора - отечественные и зарубежные произведения. Коллектив ‑ участник различных фестивалей, конкурсов, уроков памяти в учебных заведениях.

Сегодня пожилые граждане Тверской области активно вовлечены в социальную и общественную жизнь, имеют широкие возможности для развития, самообразования, занятий спортом, творческой деятельности.

В регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени реализуется комплекс мер поддержки людей старшего поколения. Это обслуживание на дому, «социальный автомобиль», пункт проката средств социально-бытовой адаптации, мобильная библиотека. С 2016 года успешно работает «Университет третьего возраста» для повышения правовой, компьютерной и финансовой грамотности пожилых.

С 2022 года в регионе введена новая выплата в размере 800 рублей для граждан категории «Дети войны», которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если жители из этой категории имеют статус «Ветеран труда» или «Ветерана труда Тверской области» и получают ежемесячную денежную выплату, то ее размер увеличивается до 800 рублей.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 500 – жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8300 граждан – дети войны, не получающие ранее никаких выплат.

Дети войны также получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ. Такая льгота уже есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области