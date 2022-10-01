Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Пено с 80-летием освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

10 января отмечается 80 лет со дня освобождения поселка Пено от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием жителей муниципального образования поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот день много значит для каждого, кто живет и трудится на пеновской земле. Он напоминает нам о трагических и героических событиях Великой Отечественной, о подвиге воинов Красной Армии, партизан, мирных жителей. Память о событиях января 1942 года – бесценное историческое наследие вашей малой Родины, которое важно сохранить и передать новым поколениям. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам за чистое небо над нашей Родиной. Вечная память павшим», – говорится в телеграмме Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны территория Пено была оккупирована около полугода, все это время местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. В братских могилах на территории района покоятся 1170 защитников Родины.

Пеновский край стал местом рождения и трагической гибели Лизы Чайкиной. В память о легендарной партизанке в Пено был создан музей, где представлено около 900 экспонатов – личные вещи и награды Лизы Чайкиной, а также военные снаряды, оружие, найденные поисковыми отрядами и жителями района.

В Пеновском районе находилась и деревня Ксты, которую в январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты полностью уничтожили. В 1985 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс. В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени проведена реставрация мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области