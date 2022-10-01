Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Алексеевну Савину

posted by Максим Малахов on пн, 01/10/2022 - 10:52

10 января столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Татьяна Алексеевна Савина из села Кушалино Рамешковского района. С юбилеем Татьяну Алексеевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

  «Вместе с Вашими товарищами Вы стали нашим надежным ориентиром несокрушимого мужества, патриотизма, веры в Победу. Низкий Вам поклон за ваш подвиг. Примите самые добрые пожелания здоровья, мира и благополучия», – отметил Игорь Руденя.

         С 1940 года Татьяна Алексеевна работала учителем естествознания в Заклинской семилетней школе Рамешковского района. После войны продолжила преподавать в родном районе – в Воротиловской школе, а затем стала завучем Никольской школы, работала в Рамешковском РОНО. 

Татьяна Алексеевна имеет звание Ветеран труда.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области