Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Алексеевну Савину

10 января столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Татьяна Алексеевна Савина из села Кушалино Рамешковского района. С юбилеем Татьяну Алексеевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вместе с Вашими товарищами Вы стали нашим надежным ориентиром несокрушимого мужества, патриотизма, веры в Победу. Низкий Вам поклон за ваш подвиг. Примите самые добрые пожелания здоровья, мира и благополучия», – отметил Игорь Руденя.

С 1940 года Татьяна Алексеевна работала учителем естествознания в Заклинской семилетней школе Рамешковского района. После войны продолжила преподавать в родном районе – в Воротиловской школе, а затем стала завучем Никольской школы, работала в Рамешковском РОНО.

Татьяна Алексеевна имеет звание Ветеран труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области