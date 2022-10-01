В Тверской области с 10 января начали проверку зимней внедорожной техники

С 10 января в Тверской области проходит традиционная для зимнего периода операция «Снегоход». Инспекторы Гостехнадзора проводят плановые осмотры специализированной техники и разъяснительную работу с ее владельцами. Рейды продлятся до 28 февраля.

Следует помнить, что снегоходы являются транспортными средствами, к техническому состоянию и эксплуатации которых предъявляются определенные требования безопасности. Для предупреждения происшествий при эксплуатации внедорожной мототехники и проводится ежегодная операция «Снегоход».

Прежде всего, водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления данной техникой. Транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.

Для регистрации и прохождения техосмотра снегохода или снегоболотохода, получения или замены удостоверения на право управления такой техникой, можно обратиться в Гостехнадзор Тверской области или МФЦ. Кроме того, подать заявления можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области