Православный детский фестиваль «Рождественская звезда» прошел в Калязине Тверской области

Доброй традицией стало проведение в городе Калязине православного детского фестиваля «Рождественская звезда». Фестиваль способствует формированию у молодого поколения интереса к православным традициям, выявлению юных талантов. Его постоянными участниками являются воспитанники воскресных школ, детско-юношеские коллективы Калязинского городского округа.

В этом году на фестивале, организованном в районном Дворце культуры, выступили около 200 ребят.

По традиции фестиваль открылся выступлением воспитанников Воскресной школы «Спас на Нерли». Они пропели Тропарь Рождеству Христову греческого распева и рождественские песни. Участники также исполнили музыкальные произведения, читали стихи литературные отрывки и разыгрывали сценки. Кроме того, действовала выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Рождественский подарок».

В городе Кимры в последний день новогодних каникул прошли соревнования по тхэквондо «Рождественские встречи» с участием бойцов в возрасте от 5 до 17 лет из Кимр и Твери.

Соревнования проходили по трем дисциплинам: туль, спарринг и сила удара. Так, за дисциплину «туль» медали и грамоты получили около 30 человек. За дисциплину «сила удара» награждены самые сильные и упорные спортсмены, выбившие ударом от 100 до 200 кг (10 бойцов).На пьедестал почета в «спарринге» взошли более 20 юношей.

Культурные события в завершение новогодних праздников прошли и в других городах Верхневолжья.

Дворец культуры города Ржева подготовил масштабный праздничный проект – Большой зимний концерт «С верой в волшебство». На сцене ДК прошел марафон премьер от творческих коллективов учреждения.

В старинном Спасо-Георгиевском храме в селе Млево под Удомлей продолжили традицию детских Рождественских утренников. Возле праздничной ели юные прихожане спели рождественские песни и продекламировали стихи.

В Торжке в главном городском храме Архангела Михаила состоялась специальная Рождественская литургия для детей. После службы в Воскресной школе прошел праздник. Ребята представили постановку, посвященную Рождеству Христову, участвовали в играх.



Пресс-служба Правительства Тверской области