В Тверской области представлены уникальные экспонаты Международной выставки художественных афиш 1897 года

В Кашинском краеведческом музее представлена выставка «Художественные афиши 1897 года», посвященная 125-летию Международной выставки художественных афиш в Санкт-Петербурге.

В масштабной петербургской выставке, включавшей в себя около 700 экспонатов, приняли участие авторы из Франции, Германии, Австро-Венгрии, Англии, США, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции и Норвегии. Значительная часть была представлена экспонатами основателей нового плакатного искусства – Жюля Шере, Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Муха, а также Теофиля Стейнлена, Пьера Шаванна, Одилона Редона и Феликса Валлотона.

Российских мастеров на выставке представляют Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Константин Коровин, Константин Сомов, Евгений Лансере и Лев Бакст.

Представленные на выставке афиши позволяют погрузится в художественную жизнь рубежа ХIХ–ХХ веков. Представлены все течения того времени – реализм, эклектика, русский стиль, неоклассицизм, символизм, авангард и модерн.

Посетители выставки в Кашинском краеведческом музее смогут увидеть цветные репродукции материалов «Каталога Международной выставки художественных афиш 1897 года».

Выставку можно посетить до 10 февраля по адресу: Кашин, Бассейная площадь, дом 5. Телефон для справок: +7 (48234) 2-08-76.

Пресс-служба Правительства Тверской области