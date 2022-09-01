Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 января 2022 г.

posted by Максим Малахов on вс, 01/09/2022 - 14:24

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 259 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, в том числе за сутки – 507 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 460 995, в том числе за последние сутки их проведено 3039.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 408 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 397 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 35 322

 

Конаковский район 7586

 

Ржев 5630

 

Калининский район 4541

 

Вышневолоцкий городской округ 3933

 

Торжок 3451

 

Кимры 2873

 

Кашинский городской округ 2320

 

Бежецкий район 2331

 

Бологовский район 2290

 

Осташковский городской округ 2089

 

Старицкий район 2087

 

Калязинский район 1982

 

Лихославльский район 1922

 

Нелидовский городской округ 1738

 

Максатихинский район 1473

 

Торопецкий район 1365

 

Западнодвинский муниципальный округ 1330

 

Оленинский муниципальный округ 1177

 

Рамешковский район 1147

 

Кувшиновский район 1131

 

Весьегонский муниципальный округ 1122

 

Торжокский район 1114

 

Зубцовский район 984

 

Андреапольский муниципальный округ 897

 

Селижаровский муниципальный округ 862

 

Ржевский район 851

 

Спировский район 788

 

Кесовогорский район 669

 

Краснохолмский муниципальный округ 644

 

Пеновский муниципальный округ 618

 

Сонковский район 609

 

ЗАТО Озёрный 591

 

Кимрский район 561

 

Бельский район 516

 

Сандовский муниципальный округ 508

 

Фировский район 496

 

Молоковский район 279

 

Лесной муниципальный округ 274

 

Жарковский район 273

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области