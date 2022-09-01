Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 259 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, в том числе за сутки – 507 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 460 995, в том числе за последние сутки их проведено 3039.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 408 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 397 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 322
Конаковский район 7586
Ржев 5630
Калининский район 4541
Вышневолоцкий городской округ 3933
Торжок 3451
Кимры 2873
Кашинский городской округ 2320
Бежецкий район 2331
Бологовский район 2290
Осташковский городской округ 2089
Старицкий район 2087
Калязинский район 1982
Лихославльский район 1922
Нелидовский городской округ 1738
Максатихинский район 1473
Торопецкий район 1365
Западнодвинский муниципальный округ 1330
Оленинский муниципальный округ 1177
Рамешковский район 1147
Кувшиновский район 1131
Весьегонский муниципальный округ 1122
Торжокский район 1114
Зубцовский район 984
Андреапольский муниципальный округ 897
Селижаровский муниципальный округ 862
Ржевский район 851
Спировский район 788
Кесовогорский район 669
Краснохолмский муниципальный округ 644
Пеновский муниципальный округ 618
Сонковский район 609
ЗАТО Озёрный 591
Кимрский район 561
Бельский район 516
Сандовский муниципальный округ 508
Фировский район 496
Молоковский район 279
Лесной муниципальный округ 274
Жарковский район 273
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области