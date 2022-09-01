Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 259 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, в том числе за сутки – 507 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 460 995, в том числе за последние сутки их проведено 3039.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 408 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 397 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 322

Конаковский район 7586

Ржев 5630

Калининский район 4541

Вышневолоцкий городской округ 3933

Торжок 3451

Кимры 2873

Кашинский городской округ 2320

Бежецкий район 2331

Бологовский район 2290

Осташковский городской округ 2089

Старицкий район 2087

Калязинский район 1982

Лихославльский район 1922

Нелидовский городской округ 1738

Максатихинский район 1473

Торопецкий район 1365

Западнодвинский муниципальный округ 1330

Оленинский муниципальный округ 1177

Рамешковский район 1147

Кувшиновский район 1131

Весьегонский муниципальный округ 1122

Торжокский район 1114

Зубцовский район 984

Андреапольский муниципальный округ 897

Селижаровский муниципальный округ 862

Ржевский район 851

Спировский район 788

Кесовогорский район 669

Краснохолмский муниципальный округ 644

Пеновский муниципальный округ 618

Сонковский район 609

ЗАТО Озёрный 591

Кимрский район 561

Бельский район 516

Сандовский муниципальный округ 508

Фировский район 496

Молоковский район 279

Лесной муниципальный округ 274

Жарковский район 273

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области