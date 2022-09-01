В последний день новогодних каникул жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить театры

9 января, в последний день новогодних каникул, учреждения культуры Тверской области приглашают жителей и гостей Верхневолжья на спектакли.

Тверской областной академический театр драмы в этот день ждёт юных зрителей на детский спектакль «Каменный цветок». Начало в 11.00. Вечером, в 17.00, артисты театра представят спектакль для взрослых – «Аргентинские страсти».

В Тверском театре юного зрителя в 18.00 будет показана постановка «Мёртвые души», где представлены различные типажи человеческой натуры, с которыми встречается главный герой Павел Иванович Чичиков, путешествующий не то по разным усадьбам помещиков, не то «по карте русской действительности».

Тверской театр кукол 9 января в 11.00 приглашает на спектакль «Конёк-Горбунок», в 16.00 - на спектакль «Дары Волхвов».

Вышневолоцкий областной драматический театр сегодня представит спектакли «Волшебная лампа Алладина» (11.00) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (17.00).

В Тверском государственном цирке продолжается показ цирковой программы «Бурлекс». Сегодня начало представлений в 12.00 и 17.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области