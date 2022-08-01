В Тверской области представлена выставка фаянсовых скульптур, приуроченных к 115-летию известной конаковской художницы Елены Гуревич

В Мемориально-художественном музее Владимира Серова в поселке Эммаусс открыта персональная выставка художника Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина Елены Гуревич «Подарок из Конакова». Событие приурочено к 115-летию художницы, которая за свою творческую жизнь выполнила около шестидесяти работ, создав галерею неповторимых скульптурных образов.

Елена Михайловна Гуревич родилась в 1906 году в Москве. В 1930-мпрошла обучение в мастерской Владимира Фаворского – известного советского художника, мастера гравюры.

В 1951 году Елена Михайловна Гуревич в качестве скульптора пришла в Художественную лабораторию Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина. Ее первые произведения, созданные на заводе, были выполнены в анималистическом жанре: «Воробьи», «Снегири», «Утята», «Козленок» были пущены в серийное производство и пользовались огромной популярностью.

Во второй половине 1950-х годов Елена Гуревич создает свои известные работы «Дон Кихот и Санчо Панса» и «Китайский соловей». Именно эти произведения были удостоены Серебряной медали на Брюссельской выставке в 1958 году. Создавая выставочную и тиражную мелкую пластику, художница выступала и как автор посудных форм.

Выставка «Подарок из Конакова» будет работать до 13 февраля по адресу: Калининский район, поселок Эммауcс, д.29 – Мемориально-художественный музей Владимира Серова. Информацию можно получить по телефону: (4822) 37-84-32.



Пресс-служба Правительства Тверской области