Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 136 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 140 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 138 человек, в том числе за сутки – 120 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 457 956, в том числе за последние сутки их проведено 4224.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 235
Конаковский район 7573
Ржев 5618
Калининский район 4536
Вышневолоцкий городской округ 3920
Торжок 3438
Кимры 2873
Кашинский городской округ 2320
Бежецкий район 2323
Бологовский район 2284
Осташковский городской округ 2089
Старицкий район 2084
Калязинский район 1982
Лихославльский район 1918
Нелидовский городской округ 1737
Максатихинский район 1472
Торопецкий район 1365
Западнодвинский муниципальный округ 1330
Оленинский муниципальный округ 1176
Рамешковский район 1147
Кувшиновский район 1131
Весьегонский муниципальный округ 1119
Торжокский район 1112
Зубцовский район 984
Андреапольский муниципальный округ 897
Селижаровский муниципальный округ 862
Ржевский район 849
Спировский район 788
Кесовогорский район 669
Краснохолмский муниципальный округ 643
Пеновский муниципальный округ 618
Сонковский район 605
ЗАТО Озёрный 587
Кимрский район 559
Бельский район 516
Сандовский муниципальный округ 508
Фировский район 496
Молоковский район 279
Лесной муниципальный округ 274
Жарковский район 273
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области