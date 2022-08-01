Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 января 2022 г.

posted by Максим Малахов on сб, 01/08/2022 - 16:57

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 136 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 140 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 138 человек, в том числе за сутки – 120 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 457 956, в том числе за последние сутки их проведено 4224.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 35 235

 

Конаковский район 7573

 

Ржев 5618

 

Калининский район 4536

 

Вышневолоцкий городской округ 3920

 

Торжок 3438

 

Кимры 2873

 

Кашинский городской округ 2320

 

Бежецкий район 2323

 

Бологовский район 2284

 

Осташковский городской округ 2089

 

Старицкий район 2084

 

Калязинский район 1982

 

Лихославльский район 1918

 

Нелидовский городской округ 1737

 

Максатихинский район 1472

 

Торопецкий район 1365

 

Западнодвинский муниципальный округ 1330

 

Оленинский муниципальный округ 1176

 

Рамешковский район 1147

 

Кувшиновский район 1131

 

Весьегонский муниципальный округ 1119

 

Торжокский район 1112

 

Зубцовский район 984

 

Андреапольский муниципальный округ 897

 

Селижаровский муниципальный округ 862

 

Ржевский район 849

 

Спировский район 788

 

Кесовогорский район 669

 

Краснохолмский муниципальный округ 643

 

Пеновский муниципальный округ 618

 

Сонковский район 605

 

ЗАТО Озёрный 587

 

Кимрский район 559

 

Бельский район 516

 

Сандовский муниципальный округ 508

 

Фировский район 496

 

Молоковский район 279

 

Лесной муниципальный округ 274

 

Жарковский район 273

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области