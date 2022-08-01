Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 90 136 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 140 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 138 человек, в том числе за сутки – 120 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 457 956, в том числе за последние сутки их проведено 4224.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 100 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 391 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 235

Конаковский район 7573

Ржев 5618

Калининский район 4536

Вышневолоцкий городской округ 3920

Торжок 3438

Кимры 2873

Кашинский городской округ 2320

Бежецкий район 2323

Бологовский район 2284

Осташковский городской округ 2089

Старицкий район 2084

Калязинский район 1982

Лихославльский район 1918

Нелидовский городской округ 1737

Максатихинский район 1472

Торопецкий район 1365

Западнодвинский муниципальный округ 1330

Оленинский муниципальный округ 1176

Рамешковский район 1147

Кувшиновский район 1131

Весьегонский муниципальный округ 1119

Торжокский район 1112

Зубцовский район 984

Андреапольский муниципальный округ 897

Селижаровский муниципальный округ 862

Ржевский район 849

Спировский район 788

Кесовогорский район 669

Краснохолмский муниципальный округ 643

Пеновский муниципальный округ 618

Сонковский район 605

ЗАТО Озёрный 587

Кимрский район 559

Бельский район 516

Сандовский муниципальный округ 508

Фировский район 496

Молоковский район 279

Лесной муниципальный округ 274

Жарковский район 273

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области