В Торопце Тверской области прошел традиционный рождественский бал для представителей старшего поколения

Традиционный рождественский бал для представителей старшего поколения «В вихре снежного вальса» прошел 7 января в Торопецком районном Доме культуры. Для участников сыграл народный духовой оркестр, выступил хор ветеранов, состоялись различные конкурсы и, конечно, танцы.

Сегодня пожилые граждане Тверской области активно вовлечены в социальную и общественную жизнь, имеют широкие возможности для развития, самообразования, творческой деятельности, занятий спортом.

В регионе действует комплекс мер поддержки людей старшего поколения. Это обслуживание на дому, «социальный автомобиль», пункт проката средств социально-бытовой адаптации, мобильная библиотека. С 2016 года успешно работает «Университет третьего возраста» для повышения правовой, компьютерной и финансовой грамотности пожилых.

С 2022 года в регионе введена новая выплата в размере 800 рублей для граждан категории «Дети войны», которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если жители из этой категории имеют статус «Ветеран труда» или «Ветерана труда Тверской области» и получают ежемесячную денежную выплату, то ее размер увеличивается до 800 рублей.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 500 – жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8300 граждан – дети войны, не получающие ранее никаких выплат.

Дети войны также получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ. Такая льгота уже есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области