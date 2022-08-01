Посетить детские спектакли приглашают театры Верхневолжья

Театры Тверской области приглашают детей и их родителей стать зрителями новогодних представлений.

В Театре юного зрителя в 11.00 и 13.00 пройдет спектакль «Однажды в деревне Дедов Морозов», который отправит зрителя в сказочное путешествие по странам, их новогодним традициям и обычаям.

В 11.00 Тверской областной академический театр драмы представит детский спектакль «Каменный цветок», а вечером в 17.00 состоится показ спектакля для взрослых «Гранатовый браслет».

В театре кукол в 11.00 начнется новогоднее представление «Здравствуй, Елка! Здравствуй, Новый Год!», а спектакль «Конек-горбунок» зрители смогут увидеть в 16.00.

Труппа Тверской академической филармонии в 11.00 представит музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам произведения Самуила Маршака. В 17.00 в филармонии пройдет музыкальная программа «В Новый год с музыкой NON-STOP 9».

Кимрский театр драмы и комедии представляет новогодний спектакль «Главный Дед Мороз», который можно будет посмотреть в 11.00. А в 18.00 на сцене будет показана постановка по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка».

Вышневолоцкий драмтеатр в новогодние праздники показывает выездной спектакль «Золушка». Его можно будет посмотреть в 12.00 и 15.00 в ДК города Старица.

ДК «Пролетарка» 8 января приглашает зрителей в 17.00 посетить спектакль «Щелкунчик», а Тверской цирк – новогоднее шоу «Бурлеск». Увидеть представления можно будет в 11.00 15.00 и 19.00.



Пресс-служба Правительства Тверской области