В Торжокском районе Тверской области после капитального ремонта открыт сельский Дом культуры

В Торжокском районе в рамках национального проекта «Культура» отремонтирован Высоковский сельский Дом культуры. Он является центром культурно-досуговых инициатив села, а также экспериментальной площадкой для молодых вокалистов и танцоров.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга – одна из приоритетных задач развития территорий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, считает глава региона.

В ДК была переложена кровля, отремонтированы внутренние помещения. На эти цели было направлено свыше 15,8 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В Высоковском Доме культурыработаетряд любительских коллективов и кружков театрального, художественного, спортивного творчества, а также клубные объединения. Они ежегодно принимают участие в фестивалях, конкурсах и выставках, проводят концерты, конкурсно-игровые программы для детей, тематические мероприятия, вечера отдыха и дискотеки.

Пресс-служба Правительства Тверской области