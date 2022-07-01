Губернатор Игорь Руденя и митрополит Амвросий поздравили с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы

7 января в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского состоялась традиционная Рождественская ёлка. Учеников и преподавателей с праздником Рождества Христова поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Дети представили гостям спектакль «12 месяцев».

Игорь Руденя поблагодарил всех участников за представление.

«Премьера этой сказки состоялась в 1945 году. С тех пор она стала одной из самых любимых. Важно, что и сказка, и праздник Рождества Христова всех нас учат доброте, труду, взаимовыручке, уважению к близким. Сегодня ваша православная школа представила замечательную постановку по сказке. Попросим вас в ближайшие месяцы показать спектакль в нашем драмтеатре, Театре юного зрителя, чтобы все увидели, что могут наши дети», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Сказка «12 месяцев» и моя любимая с детства. То, как ее сыграли ребята, по-особому раскрыло пространство смыслов, которые были заложены в произведении. Замечательно, что у детей будет возможность сыграть ее уже на большой сцене», – сказал митрополит Амвросий.

Игорь Руденя и Владыка также пообщались с первоклассниками школы.

«Хочу пожелать, чтобы школа стала путевкой в жизнь для многих ребят и девчонок. Уверен, та, работа, которая налажена в учреждении, даст свои плоды в будущем. Еще каких-то 10 лет – и вы станете самостоятельными людьми, которые уже будут выбирать свою профессию. Успехов вам!» – обратился к детям Губернатор.

«У нас учатся дети из самых разных районов области, – рассказал директор школы, протоиерей Леонид Водолазский. – Многие выпускники нашей школы уже состоялись как ученые и священники, военные, врачи и, конечно, как родители – мамы и папы».

Тверская епархиальная православная школа открыта в 1994 году. Сейчас здесь учится более 200 детей. Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены дисциплины, посвящённые историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. В школе есть библиотека, спортивный и актовый залы, кабинет здоровья, действуют различные кружки и спортивные секции. Так, при школе на протяжение 10 лет работает театральная студия «Теремок».

Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад, преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу в области духовно-нравственного воспитания молодежи.

В 2021 году школа получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр – играем, учимся, растём» и проведение Всероссийского медиафестиваля для детей, юношества и семьи «Моряна-2021».

Сегодня Губернатор Игорь Руденя также побывал в Вознесенском женском Оршином монастыре, где посетил традиционный Рождественский концерт, подготовленный воспитанницами детского центра «Родник».

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Пресс-служба Правительства Тверской области