Губернатор Игорь Руденя посетил праздник в честь Рождества Христова в Вознесенском Оршином монастыре

7 января Губернатор Игорь Руденя побывал в Вознесенском женском Оршином монастыре, где посетил Рождественский концерт, подготовленный воспитанницами детского центра «Родник». Такие встречи в светлый праздник Рождества Христова уже стали традиционными.

После концерта детям были вручены подарки.

Первые воспитанницы были приняты в монастырь в конце 1990-х годов. В 2009 году там была создана служба помощи детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации – «Православный детский социально-реабилитационный Центр «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского». В настоящее время в центре воспитываются 23 девочки. Здесь дети получают полное среднее образование, изучают основы православной веры, церковнославянский язык, историю церкви, обучаются игре на фортепиано, хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя присутствовал на рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м – в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м – в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве, в 2021-м – в Воскресенском кафедральном соборе Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области